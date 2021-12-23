Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 1'i bebek, 2'si çocuk 10 yaralı - Son Dakika

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada; 1'i bebek, 2'si çocuk 10 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Konurtepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yakup Kubat yönetimindeki 63 EF 049 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ferat Güner'in kullandığı 27 PH 259 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan Emir Hamza Kubat (1), Sevcan Kubat (3), Dinal Kubat (23), Mehmet Berdan Kubat (25), Mirzan Kurat (4), Ahmet Kurat (49), Beyaz Kurat (54) ve Mehmet Ekrem (38) yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarmanın incelemesi sürüyor.?