Şanlıurfa'da 23.500 Öğrenci Eğitime Kavuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Şanlıurfa'da 23.500 Öğrenci Eğitime Kavuştu

Şanlıurfa\'da 23.500 Öğrenci Eğitime Kavuştu
24.01.2026 14:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Şıldak, devamsızlık yapan 23.500 öğrencinin yeniden eğitime kazandırıldığını açıkladı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, il genelindeki ilkokul ve ortaokullarda devamsızlık yapan veya hiç okula gitmeyen 23 bin 500 öğrencinin yeniden eğitim öğretimle buluşturulduğunu belirtti.

Vali Şıldak, gazetecilere, Şanlıurfa'nın 700 bin öğrenci sayısıyla ülkede ilk sıralarda yer aldığını belirterek, bundan dolayı eğitime büyük bir önem verdiklerini ve sorunları çözmek için çaba harcadıklarını söyledi.

Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) kapsamında eğitimdeki zayıf yönleri güçlendirmeye, eksiklikleri gidermeye, temel sorun olarak gördükleri hususları tespit ederek bunları kalıcı şekilde çözmeye özen gösterdiklerini ifade eden Şıldak, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk döneminde özellikle devamsızlık konusunun üzerinde durduk. 50 bine yakın ilkokul ve ortaokuldaki öğrencimizin okula gitmediğini tespit ettik. Bu çok yüksek bir rakam. Bu sayının azaltılması için öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz ve kaymakamlarımızla 23 bin 500 öğrencimizi tekrar öğretmenleriyle buluşturduk. Bir kısmı yabancı uyruklu olmak üzere 7 bine yakın öğrencimizin ise ilimizden ayrılmış olduğunu belirleyerek bunları kayıttan düşürdük. 2. dönem yaklaşık 19 bin öğrencimizin tekrar okula kavuşturulması ve bu sürecin tamamlanmasını hedefliyoruz. Bunun için 222 sayılı Kanun'daki bazı yaptırımları velilerimize bir kez daha hatırlatarak kanundaki işlem süreçlerini başlatacağız. Çocuklarımız bizim geleceğimiz, bu konuda tavizsiz ilerlemek istiyoruz."

Mevsimlik tarım işçilerinin çalışmak üzere farklı kentlere gitmesinden kaynaklı çocuklarının bir süre eğitim ortamlarından uzak kaldığını dile getiren Vali Şıldak, şöyle devam etti:

"Gittikleri illerde onları takip edip okullara kaydedilmesini sağlasak da bu konuda bazı çocuklarımız çok verimli bir çalışma ortamına kavuşamıyor. İlimizden giden öğrencilerimizin dönüşlerini takip ederek, onların tekrar kayıtlarını gerçekleştiriyoruz. Bu eğitim yılının başında 20 bin çocuğumuzun gitmiş olduğunu tespit etmiştik. Bunlardan yaklaşık 18 bin öğrencimiz kendi okullarına döndü. Şimdi kayıplarını gidermek için telafi eğitimleri uyguluyoruz. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığımızın destek üniteleri ve EBA programı var. İlimiz genelinde 12 bin çocuğumuz güçlendirilmiş eğitim modeliyle eksiklerini gideriyor. BİGEP ile eğitimdeki açıklarımızı kapatıyor ve standartlarımızı yükseltmeye çalışıyoruz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Şanlıurfa, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Şanlıurfa'da 23.500 Öğrenci Eğitime Kavuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitlis’te ekimden bu yana toplamda 4 metreyi aşacak kadar kar yağdı Bitlis'te ekimden bu yana toplamda 4 metreyi aşacak kadar kar yağdı
Evi tahliye etti ama mahkeme giderleri kiracıya yüklendi Evi tahliye etti ama mahkeme giderleri kiracıya yüklendi
Ağabeyinin ölüm haberini aldı, aynı gün kalp krizi geçirip hayatını kaybetti Ağabeyinin ölüm haberini aldı, aynı gün kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu 2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı 5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
Süper Lig devinde kriz Taraftar transfer bekliyor, başkan oyuncu satıyor Süper Lig devinde kriz! Taraftar transfer bekliyor, başkan oyuncu satıyor

14:43
Bunun adı saf kötülük Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
14:41
Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı
Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı
14:39
Fenerbahçe’de neler oluyor Bitti denilen transfer iptal oldu
Fenerbahçe'de neler oluyor? Bitti denilen transfer iptal oldu
14:29
Bakan Şimşek’ten kafa karıştıran paylaşım: Kimse anlam veremedi
Bakan Şimşek'ten kafa karıştıran paylaşım: Kimse anlam veremedi
14:14
Efsane ismin oğlu Manchester United U18 ile ilk resmi maçına çıktı
Efsane ismin oğlu Manchester United U18 ile ilk resmi maçına çıktı
13:49
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan’ın ’’PKK’nın başındaki Türk’’ dediği isim
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın ''PKK'nın başındaki Türk'' dediği isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 15:02:00. #7.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da 23.500 Öğrenci Eğitime Kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.