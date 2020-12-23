Şanlıurfa'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 5 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 5 yaralı
23.12.2020 23:34
ŞANLIURFA'da, 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.
ŞANLIURFA'da, 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde, Şanlıurfa- Gaziantep yolu Organize Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Suruç ilçesi yönünden şehir merkezine giden 3 servis minibüsü, otomobil ve hafif ticari araç çarpıştrı. 5 aracın karıştğı zincirleme kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre durma noktasına geldi. Araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik akışı normalde döndü.
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