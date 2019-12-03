Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da 9 bin işletmede gıda denetimi yapıldı
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 9 bin işletmede gıda denetimi yapıldı - Son Dakika

Şanlıurfa'da 9 bin işletmede gıda denetimi yapıldı

6 saat önce

Şanlıurfa merkez ve 13 ilçede gerçekleştirilen gıda denetimlerinde 9 bin 273 işletmede 13 bin 362 ürün kontrol edildi.

Şanlıurfa'da 9 bin işletmede gıda denetimi yapıldı, System.String[]

Şanlıurfa merkez ve 13 ilçede gerçekleştirilen gıda denetimlerinde 9 bin 273 işletmede 13 bin 362 ürün kontrol edildi.


Şanlıurfa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve 13 ilçe müdürlüğünde görev yapan 70 kontrol görevlisinin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, 9 bin 273 işletmede 13 bin 362 ürün kontrol edildi. Olumsuzluk tespit edilen 150 işletmeye toplam 385 bin 648 TL idari para cezası kesildi.


Şanlıurfa Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Çakmaklı, bakanlık öncülüğünde başlatılan ve 81 ilde 5 gün boyunca devam eden Gıda Denetimi Seferberliğinin, kontrol görevlilerinin motivasyonunu artırmak ve toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçladığını belirterek, "Böylece denetimlerimiz daha da etkinleştirilmiştir. Zaten gıda denetimlerimiz tüm ilçe müdürlüklerimiz tarafından yürütülmektedir. Bu denetimlerle vatandaşlarımızın tükettiğimiz ürünü her anlamda en güvenilir şekilde onlara ulaştırılmasını sağlamak amacıyla sorumluluğumuzu valiliğimiz öncülüğünde en etkin bir şekilde yerine getirmekteyiz. Bu açıdan et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, toplu tüketim yerleri, unlu mamuller, pide fırınları olmak üzere birçok sektörde denetimlerimizi yürütmekteyiz" dedi.


Vatandaşların, uygunsuzluğundan şüphelendiği işletme ve ürünlerle ilgili ihbarlarını Alo 174 Gıda Hattına yapmalarının büyük önem taşıdığını ifade eden Çakmaklı, "Alo 174 Gıda Hattını arayan vatandaşlarımızın talebi hemen dikkate alınmakta ve gerekli denetim gerçekleştirilmektedir. Bunun sonucunda 15 gün içerisinde konuyla ilgili dönüş yapılmaktadır" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:27 Kaynak: İHA
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