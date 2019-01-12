Şanlıurfa'da Ahır Çöktü: 8 Hayvan Telef Oldu
22 dakika önce
Şanlıurfa'da ahır çöktü: 8 hayvan telef olduŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde ahırın çökmesi sonucu 8 küçükbaş hayvan telef oldu.
Şanlıurfa
'da ahır çöktü: 8 hayvan telef oldu
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar
ilçesinde ahırın çökmesi sonucu 8 küçükbaş hayvan telef oldu.
Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesinde yaşandı. Besicilik yapan İzzettin G.'ye ait kerpiç ahır çöktü. Çökme sonrası ahırdaki 10 küçükbaş hayvanın enkaz altında kaldığını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye
ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çalışması sonucu enkaz altındaki 2 koyun kurtarıldı, 8 küçükbaş hayvan ise telef oldu.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 08:00 Kaynak: İHA
Adliye Önünde Darbuka-Zurnalı Tahliye Kutlaması! O Anlar Kamerada
Acil Servise Gelen Hasta Yakını, İstediği Olmayınca Doktoru Dövdü, Hemşireyi Taciz Etti
İzmir'de Heyelanla Birlikte Köprü Çöktü, İşçiler Mahsur Kaldı
Cerablus'tan Sorumlu Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller, Makamında Hayatını Kaybetti