Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Akaryakıt İstasyonunda Patlama (7) (Aktüel)

Şanlıurfa'da Akaryakıt İstasyonunda Patlama (7) (Aktüel)

14 dakika önce

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda LPG tankerinde patlama meydana geldi.

Şanlıurfa'da Akaryakıt İstasyonunda Patlama (7) (Aktüel), System.String[]
ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda LPG tankerinde patlama meydana geldi. Gaz sıkışması nedeniyle meydana geldiği öne sürülen patlama nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. - Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:03 Kaynak: DHA

Bozova, Şanlıurfa, Güncel
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