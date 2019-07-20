Şanlıurfa'da akrebin soktuğu 4 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı
1 saat önce
Şanlıurfa'da akrebin soktuğu çocuk hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 03:49 Kaynak: AA
'da akrebin soktuğu çocuk hastaneye kaldırıldı.
Merkez Haliliye
ilçesine bağlı Ahmet Yesevi
Mahallesinde evinin terasında oynayan M.K. (4) aniden ağlamaya başladı.
Ailesinin, çocuğu akrep soktuğunu fark etmesi üzerine durum 112 Acil Servis
ekiplerine bildirildi.
Olay yerine gelen ekipler, M.K'yi Mehmet Akif İnan
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
M.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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