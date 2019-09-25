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Şanlıurfa'da arazi kavgası: 1 ölü, 1 gözaltı

1 saat önce

ŞANLIURFA'da, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bıçaklanan Mustafa Karakuş (22), kaldırıldığı hastanede hayatını kaydetti.

Şanlıurfa'da arazi kavgası: 1 ölü, 1 gözaltı, System.String[]
ŞANLIURFA'da, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bıçaklanan Mustafa Karakuş (22), kaldırıldığı hastanede hayatını kaydetti. Olayla ilgili A.K. gözaltına alındı.
Olay, öğlen saatlerinde, Akçakale ilçesine bağlı kırsal Mavitaş Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli olan iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine taş, sopa ve bıçaklarla saldırdı. Kavgada vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Mustafa Karakuş kanlar içinde yere yığıldı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma güçlükle kavgayı sonlandırırken, sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Karakuş ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mustafa Karakuş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Jandarma kavgaya karıştığı belirlenen A.K.'yi gözaltına aldı.


Mustafa Karakuş, Şanlıurfa, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:32 Kaynak: DHA
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