Şanlıurfa'da bakım evi personellerine ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğünce bakım evinde görev yapan personele, özel gereksinimli bireylerde ağız ve diş sağlığı semineri düzenlendi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile yapılan işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilen eğitimde bakım evi personellerine engelli bireyler için eğitim verildi.

Seminerde sunum yapan Şanlıurfa Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi evde sağlık birimi sorumlu Dr. Ebru Aktar, bakım evlerinde yaşayan hafif mental retardi dediğimiz hafif zeka geriliği olan engelli bireyler için eğitim gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ağız hijyeninin çok önemli olduğunu ifade eden Aktar, "Ağız hijyeninin nasıl sağlayacaklarını, dişlerin nasıl, ne zaman, hangi sıklıkla fırçalamaları, ne kadar diş macunu kullanmaları gerektiğini anlattık. Ağız bakımının neden önemli olduğunu da anlatmaya çalıştık. Onların anlayabilecekleri düzeyde, sade bir anlatımla, görsel slaytların ağırlıkta olduğu bir eğitim sunumu hazırladık. Eğitimin sonunda Şanlıurfa Ağız ve Diş Hastanesi olarak, her bir hastamıza, onları motive etmek adına, birer diş fırçası ve diş macunu da hediye ettik. Oldukça verimli ve eğlenceli bir eğitim sunumu oldu." dedi.