Kolu hamur makinesine sıkışan çocuğun imdadına itfaiye yetişti

30.12.2025 21:29
Şanlıurfa'da Karaköprü ilçesinde, unlu mamülleri fabrikasında çalışan 13 yaşındaki çocuk kolunu hamur makinesine sıkıştırdı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'da kolu hamur makinesine sıkışan çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, Karaköprü ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşandı. Unlu mamülleri fabrikasında ailesine yardımcı olmak için çalışan 13 yaşındaki Müslüm B., bir anda kolunu hamur makinesine sıkıştırdı.

HAMUR MAKİNESİNE KOLU SIKIŞTI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çocuğun kolu sıkıştığı bölgeden çıkarıldı. Yaralı halde kurtarılan çocuk, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

