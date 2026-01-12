Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a finans sağladığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Şanlıurfa merkezli eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, DEAŞ silahlı terör örgütüne finans sağladıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 17 adet yasaklı yayın ele geçirildi. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca, silahlı terör örgütlerine finans sağlayan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonel faaliyetlerin kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi. - ŞANLIURFA
Son Dakika › 3-sayfa › Şanlıurfa'da DEAŞ'a Finans Sağlayan 2 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?