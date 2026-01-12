Şanlıurfa\'da DEAŞ Finans Operasyonu

ŞANLIURFA'da, terör örgütü DEAŞ'a finans sağladıkları tespit edilen şüphelilere yönelik jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Şanlıurfa merkezli eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda, DEAŞ silahlı terör örgütüne finans sağladıkları belirlenen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 17 yasaklı yayın materyali ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı'ndan işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
