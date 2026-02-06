Şanlıurfa'da Depremzedeler Anıldı - Son Dakika
Şanlıurfa'da Depremzedeler Anıldı

06.02.2026 12:40
6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için düzenlenen anma töreninde Vali Şıldak konuştu.

Şanlıurfa'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler düzenlenen törenle anıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende, 6 Şubat 2023'te hayatını kaybedenler anısına saygı duruşunda bulunuldu, Kur'an-ı Kerim okundu.

Törende konuşan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 6 Şubat depremlerinde yaşanan acının ilk günkü tazeliğini koruduğunu belirterek, hayatını kaybeden 53 bin vatandaş için rahmet diledi.

Depremzedelerle yapılan görüşmelerde acının hala derinden hissedildiğini aktaran Şıldak, 6 Şubat depremlerinin ülke ve dünya tarihinin en büyük felaketlerinden biri olduğunu belirtti.

Depremlerde Şanlıurfa'da 180 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 binanın yıkıldığını anımsatan Şıldak, şöyle konuştu:

"20 binanın yıkılmış olması can kaybımızın yüksek olmamasına neden oldu ve buna şükrediyoruz ama sonrasındaki süreçte hasarlı bina sayımız yüksek çıktı. Ağır ve orta hasar almış binaların yıkımı yapılması gerektiği için 9 bin 700 binanın yıkımını gerçekleştirdik bu 3 yıl içerisinde. Yıkamadığımız 67 binamız kaldı bazı vatandaşlarımızı daha da mağdur etmemek için bir miktar sabrediyoruz ama onları da yıkacağız. Tamamını yıktık diyebiliriz. Buna mukabil TOKİ konutları olarak şehrimizin hemen hemen her ilçemizde konutların yapımı tamamlanıyor. Büyük miktarı teslim edildi."

Vali Şıldak, yaşanan felaketin, birlik ve beraberlik içinde verilen mücadeleyle dönüştüğünü ifade ederek bir daha böyle felaketlerin yaşanmamasını temenni etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu ise kurumunda görev yapan personelden oluşan 280 kişilik Milli Eğitim Bakanlığı AKUT ekibinin kurulduğunu, ekiplerin her türlü afete karşı eğitimli ve göreve hazır olduğunu belirtti.

Daha sonra Dergah Camisi'ne geçen Vali Şıldak, burada 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için okutulan mevlit programına katıldı, yapılan dualara eşlik etti.

Kaynak: AA

12:30
