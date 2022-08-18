Viranşehir 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasına, tutuklu sanıklar M.D, M.D, H.D. katılırken mağdur Baraş ve avukatı Aycan Ceylan ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Kaynak: AA

Viranşehir, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da doktoru darbeden 3 kardeş tahliye edildi - Son Dakika

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