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Şanlıurfa'da firari hükümlü kovalamaca sonucu tarlada yakalandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da firari hükümlü kovalamaca sonucu tarlada yakalandı

16.02.2022 16:19
Şanlıurfa'da firari hükümlü kovalamaca sonucu tarlada yakalandı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, hakkında 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, hakkında 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı Karaali Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, dolandırıcılık suçunda hakkında kesinleşmiş 14 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Ş.D'nin Karaali Mahallesi'nde saklandığını belirledi.

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda, Ş.D. kovalamaca sonucu tarlada yakalandı.

Gözaltına alınan hükümlü, sağlık kontrolünün ardından cezaevine teslim edildi.

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İl Jandarma Komutanlığı, Şanlıurfa, Jandarma, Eyyübiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da firari hükümlü kovalamaca sonucu tarlada yakalandı - Son Dakika


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