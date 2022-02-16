ŞANLIURFA'DA, FİRARİ ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

ŞANLIURFA'da hakkında dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 14 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve tanınmamak için sürekli kılık değiştirdiği belirtilen firari Ş.D., jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş 14 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Ş.D.'nin Karaali Mahallesi'nde saklandığını belirledi. Yakalanmamak için sürekli kılık değiştirdiği de öğrenilen şüphelinin saklandığı eve jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenledi. Jandarmanın geldiğini gören Ş.D., operasyon esnasında evden kaçtı. Jandarma ekiplerinin takibi sonucu Ş.D., yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Ş.D., işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.