Şanlıurfa'da gösteri ve etkinlikler 2 gün yasaklandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da gösteri ve etkinlikler 2 gün yasaklandı

19.05.2022 21:55
Şanlıurfa'da gösteri ve etkinlikler 2 gün yasaklandı

Şanlıurfa Valiliği tarafından kent genelinde tüm gösteri ve etkinlikler, 2 gün süreyle yasaklandı.

Şanlıurfa Valiliği tarafından kent genelinde tüm gösteri ve etkinlikler, 2 gün süreyle yasaklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 19. maddesine istinaden karar alındı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Oyun, temsil ve çeşitli şekillerdeki gösteri ve etkinliklerin, ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişiliklerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere yapılması muhtemel her türlü açık alanlardaki eylem/etkinlikler (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma, vb.) ile ilimizde eylem/etkinlik düzenlemek ve düzenlenecek olan eylem/etkinliğe destek vermek amacıyla ilimize gelen şahısların ve araçların ilimiz sınırlarına girişleri, bugünden itibaren yarın saat 23.59'a kadar 2 gün süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da gösteri ve etkinlikler 2 gün yasaklandı - Son Dakika


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