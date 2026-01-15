Şanlıurfa\'da Grup Kavgası: 2 Yaralı

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
Paşabağı Mahallesi adliye yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında çıkan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kavgada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
