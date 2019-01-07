Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da İşçi ve Öğrenci Servisleri Çarpıştı: 2 Ölü, 14 Yaralı (6)

Şanlıurfa'da İşçi ve Öğrenci Servisleri Çarpıştı: 2 Ölü, 14 Yaralı (6)

1 saat önce

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİSuruç'ta, sabah saatlerinde Hüseyin Ay yönetimindeki 44 EG 340 plakalı öğrenci ve Mahmut Akkurt'un kullandığı 37 BF 2017 plakalı işçi servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirenlerin Fethi Akkurt (34) ile Hatice Sonar (24)...

Şanlıurfa'da İşçi ve Öğrenci Servisleri Çarpıştı: 2 Ölü, 14 Yaralı (6), System.String[]
ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Suruç'ta, sabah saatlerinde Hüseyin Ay yönetimindeki 44 EG 340 plakalı öğrenci ve Mahmut Akkurt'un kullandığı 37 BF 2017 plakalı işçi servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirenlerin Fethi Akkurt (34) ile Hatice Sonar (24) olduğu belirlendi. Kazada yaralanan ve ambulanslarla hastanelere kaldırılan 9'u öğrenci 14 kişinin tedavisi sürerken, 3 kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:59 Kaynak: DHA

Hüseyin Ay, Sabah, İşçi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bağcılar'da Bir Dükkanın Demir Korkulukları Çalan Kızlar Kamerada Nihat Hatipoğlu'ndan Sosyal Medya Açıklaması: Hesabını Vereceksiniz!

İşte 2019'da Kıdem Tazminatı İçin Ödenecek Tavan ve Taban Ücretler "Namazda Bereket Sporda Hareket Var " Diyen Cemaat, Camide Spor Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 13:06:43. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da İşçi ve Öğrenci Servisleri Çarpıştı: 2 Ölü, 14 Yaralı (6)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]