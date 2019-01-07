Şanlıurfa'da İşçi ve Öğrenci Servisleri Çarpıştı: 2 Ölü, 14 Yaralı (6)
1 saat önce
ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİSuruç'ta, sabah saatlerinde Hüseyin Ay yönetimindeki 44 EG 340 plakalı öğrenci ve Mahmut Akkurt'un kullandığı 37 BF 2017 plakalı işçi servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirenlerin Fethi Akkurt (34) ile Hatice Sonar (24)...
ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ Suruç
'ta, sabah saatlerinde Hüseyin Ay
yönetimindeki 44 EG 340 plakalı öğrenci ve Mahmut Akkurt'un kullandığı 37 BF 2017 plakalı işçi servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirenlerin Fethi Akkurt (34) ile Hatice Sonar
(24) olduğu belirlendi. Kazada yaralanan ve ambulanslarla hastanelere kaldırılan 9'u öğrenci 14 kişinin tedavisi sürerken, 3 kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:59 Kaynak: DHA
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