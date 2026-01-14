Şanlıurfa\'da Kaçak Cep Telefonu Operasyonu

Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda piyasa değeri 2 milyon 600 bin lira olan 126 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 iş yeri ve bir araca yönelik gümrük kaçağı cep telefonu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken yapılan aramalarda piyasa değeri 2 milyon 600 bin lira olan 126 adet cep telefonu ele geçirildi. - ŞANLIURFA