Şanlıurfa'da kaçak keklik avlayan 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kaçak keklik avcısı 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Alınan bilgiye göre Muratlı Jandarma Karakolu ekiplerince kentin kırsal bölgelerinde yapılan kontrollerde 3 kişinin kaçak avlandığı tespit edildi.
Kaçak avlanan kişiler hakkında yasal işlem yapıldı. 6 kum keklik, 5 tahta kafes ile 1 kıl tuzak ele geçirildi.
Keklikler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: AA
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