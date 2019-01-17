Şanlıurfa'da Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
11 dakika önce
ŞANLIURFA'da, kamyonet ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
ŞANLIURFA'da, kamyonet ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Konuklu Mahallesi
'nde meydana geldi. Kent merkezi istikametine giden Hüseyin Yılmaz yönetimindeki 01 PH 943 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Suriye
uyruklu Ömer Velid'in kullandığı 63 MC 560 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüleri ile, otomobildeki Fatma, Saliha ve Ali Velid yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen ambulanslarla Şanlıurfa
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavisine başlanılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
- Şanlıurfa
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 07:31 Kaynak: DHA
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