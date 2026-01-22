Şanlıurfa'da Kar Yağışı Etkili Oluyor - Son Dakika
Şanlıurfa'da Kar Yağışı Etkili Oluyor

22.01.2026 19:23
Şanlıurfa'da yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapandı, karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Şanlıurfa'da öğleden sonra başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kentte etkisini artıran kar, sokakları beyaza bürüdü.

Büyükşehir Belediyesinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, karla mücadele çalışmalarının sahada 205 araç ve 804 personelle sürdürüldüğü belirtildi.

Paylaşımda, yol açma ve tuzlama çalışmalarının kesintisiz devam ettiği, ulaşımın güvenli şekilde sağlanması için ekiplerin görev başında olduğu kaydedildi.

Viranşehir-Diyarbakır kara yolu ulaşıma kapatıldı

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İlimizde yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle trafikte yaşanabilecek aksamaların önlenmesi amacıyla Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu üzerinde Mardin'den Gaziantep istikametine, Şanlıurfa'dan Gaziantep istikametine, Organize Sanayi bağlantısından Gaziantep istikametine, tırların trafiğe çıkışları ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur. Ayrıca Viranşehir-Diyarbakır yolu ulaşıma kapatılmıştır."

Kış lastiği bulunmayan araçların trafiğe çıkmaması gerektiğini ifade eden Şıldak, bütün vatandaşların olumsuz hava şartlarına uygun hareket etmelerini istedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

19:40
