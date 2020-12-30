Son dakika haberleri! ŞANLIURFA - Karbonmonoksitten zehirlenen 2 kişi öldü - Son Dakika

Cenazeler, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Yahya Yılmaz (19) ile Hüseyin Kaya'nın (18) sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiği belirlendi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, evde 2 kişinin hareketsiz yattığını tespit etti.

Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi 'ndeki bir evde yaşayan 2 gençten haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.

Şanlıurfa 'da sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti.

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