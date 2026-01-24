Şanlıurfa'da Kasap Dükkanına Saldırı - Son Dakika
Şanlıurfa'da Kasap Dükkanına Saldırı

24.01.2026 16:13
Eyyübiye'de gerçekleşen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı, şüpheli araştırılıyor.

Şanlıurfa Valiliği bu gün kasap dükkanına yapılan ve 2 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili açıklama yayımladı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "24.01.2026 tarihinde Eyyübiye ilçesi Pınarbaşı Mahallesinde meydana gelen silahlı saldırı olayında B.M. ve İ.P. isimli kişiler hayati tehlike oluşturmayacak şekilde yaralanmış ve hastanede tedavi altına alınmıştır. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin kimlik bilgileri tespit edilmiş olup yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Müşteki kişi hastanedeki beyanında, daha önce tehdit edildiğini ve şantaja maruz kaldığını belirtmiş ise de emniyet birimlerimize bu yönde herhangi bir şikayeti ve başvurusu olmadığı, ayrıca ilgili kolluk birimimiz tarafından kişinin sosyal medyadaki paylaşımları üzerine kendisiyle özellikle irtibat kurulduğu halde bir şikayetinin bulunmadığını belirttiği anlaşılmıştır. Güvenlik kuruluşlarımız, ilgili idari ve adli merciler görevlerini, mevzuatın belirlediği çerçevede yasal sorumlulukları kapsamında hassasiyetle yerine getirmektedir. Meydana gelen olayın şüphelisi en kısa sürede yakalanarak adalete teslim edilecek ve olay kapsamlı şekilde soruşturularak aydınlatılacaktır" denildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

