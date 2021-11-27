ŞANLIURFA - Kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

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Ekiplerce adreslere düzenlenen operasyonda 34'er yıl kesinleşmiş hapis cezası olan iki hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ( JASAT ) ekipleri, "kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.İ. ve H.İ'nin belirli gecelerde yiyecek temini için evlerine geldiklerini belirledi.

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