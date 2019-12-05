Şanlıurfa'da Kızılkoyun bölgesinde yıkım çalışmaları tamamlandı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kızılkoyun mağaralarını turizme kazandırmak amacıyla başlatılan çalışma kapsamında 35 yapının yıkımı tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kızılkoyun bölgesinde tarihi mağaraların ortaya çıkarılması ve turizme kazandırılması amacıyla çalışmalar devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, çalışmaların devam ettiği bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Beyazgül, amaçlarının tarihi alanlardaki betonarme yapıları ortadan kaldırmak olduğunu belirtti.

Tarihi Kızılkoyun Mağaraları'nın bulunduğu bölgede 35 binanın yıkımının gerçekleştiğini kaydeden Beyazgül, "Bu konutlarımızın yıkımı şu anda hemen hemen tamamlandı. Tek bir konutumuz sabah saatlerinde kalmıştı. Çalışanlarımızın ellerine sağlık. Güzel bir görev yaptılar. İçindeki insanlarımız tahliye oldu. Onlar da inşallah kendi güzel, mutlu olarak kendi konutlarını aldılar. Burası onlar için hiç iyi şartlar değildi. Fakat tarihi bir mekan ortaya çıkmış oldu. Urfa'nın surları ortaya çıkıyor. Bizim esas amacımız sur içindeki Urfa'nın etrafındaki betonarme yapıyı kaldırmak, sur içi Urfa'yı bir havza gibi ortaya çıkarmaktır. Bu yöndeki çalışmalarımız devam edecek. Ama bizim bir talebimiz var, bütün kurumlarımızın, STK'larımızın bize destek vermesini istiyoruz. Halkımızın desteği zaten çok büyük, halkımızın talebi neyse bizim projemizde odur." ifadelerini kullandı.

İncelemeler sırasında Başkan Beyazgül'e AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven de eşlik etti.