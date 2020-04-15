Şanlıurfa'da koronavirüs önlemleri - Son Dakika

Haliliye ve Viranşehir belediyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Haliliye Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler, bir taraftan mahalle mahalle yıkama ve dezenfekte faaliyetlerini yürütürken, diğer taraftan vatandaşlara belediye bünyesinde üretilen maskelerin dağıtımına devam ediyor.

Temizlik ekipleri, Selahaddin Eyyübi ve Veysel Karani mahallelerinde bulunan cadde ve sokakları yıkayarak dezenfekte etti.

Viranşehir Belediyesi ekipleri de salgını önleme çalışmaları kapsamında hizmet binasına gelen vatandaşların ateşlerini ölçüyor.

Ekipler, vücut sıcaklığının ölçümünde, normal değerin üzerinde bir durumla karşılaşılması durumunda sağlık birimleriyle iletişime geçiyor.