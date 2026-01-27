Şanlıurfa'da Kumar Bağımlılığına Mücadele - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Şanlıurfa'da Kumar Bağımlılığına Mücadele

27.01.2026 11:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YEDAM'a başvuran 100 kumar bağımlısından 80'i tedavi ile kurtuldu, aileler uyarılıyor.

Şanlıurfa'da son 3 yılda Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ne (YEDAM) başvuran 100 kumar bağımlısından 80'i, uygulanan tedavi süreci sonunda bağımlılıktan kurtulmayı başardı.

Hemen her türlü bağımlılıkla mücadele eden Yeşilay, sanal kumarın ön plana çıkmasıyla birlikte kumar bağımlılığıyla ilgili çalışmalarına da hız verdi.

Yeşilay Şanlıurfa Şube Başkanı Aziz Çiftçi, yaptıkları çalışmalarla ilgili AA muhabirine, bağımlılıkla mücadele kapsamında önleyici ve tedavi edici çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Madde bağımlılığıyla birlikte son dönemlerde sanal kumar bağımlılığının daha çok gündemde olduğunu ifade eden Çiftçi, şöyle konuştu:

"Kumar bağımlılığı sinsi bir şekilde gelişiyor, gizliliği çok fazla. Sanal kumar bağımlılığı bir davranışsal bağımlılıktır. Davranışsal bağımlılıkta kişi kendini gizleyebiliyor, saklıyor. Çünkü telefonla veya tabletle irtibat halinde, renk vermeyebiliyor. Ama diğer bağımlılıklarda belirtileri olabiliyor. Bakıyorsunuz en sonunda ailesinin ve kendisinin geleceğini maddi olarak bitirmiş. Bunlarla ilgili mücadelemiz kapsamında Yeşilay Danışmanlık Merkezi'miz var. Son 3 yılda 400 kişiye yakın bağımlı YEDAM'a başvuru yapmış ve klinik psikologlarımız eşliğinde tedavi görmüş. Bunlardan bize başvuruda bulanan 100 kumar bağımlısı var ve bu 100 kişiden 80'i kumar bağımlılığından tamamen kurtulmuş."

Oyun adı altında genç ve çocuklar da tehlikede

Çiftçi, sanal kumar bağımlılığının genelde yetişkinlerde görüldüğünü ancak son dönemlerde oyun adı altında çocuklar ve gençlerin kumara teşvik edildiğini aktararak, ailelerin dikkatli olmasını istedi.

Çocukların internette geçirdiği zaman diliminde nerelerde vakit harcadıklarının takip edilmesini isteyen Çiftçi, şunları kaydetti:

"Bunu dolaylı yollardan da takip etmemiz, gerektiği zaman müdahale de etmemiz gerekiyor. Bilirkişilerden destek alınması da gerekiyor. Çevrede kumar bağımlısı veya diğer bağımlı olan kişilerle ilgili YEDAM 115 Danışma Hattını arayarak destek alabilirler. Aynı zamanda bağımlının yakınına ve çevresine de danışmanlık hizmeti veriyoruz. Gizlilik esasıyla çalışıyoruz, herhangi bilgi paylaşılmıyor, gizlilik esaslı ve ücretsizdir. Son 3 yılda okullarımızda yaklaşık 123 bin öğrencimize yaş gruplarına göre bağımlılıkla ilgili seminerler verdik. Ayrıca 27 bin yetişkinimize, 3 bin 400 hükümlüye ve 1300 denetimli serbestlikten faydalanan kişilere yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışması yapmışız."

Çiftçi, son zamanlarda kumar bağımlılığıyla ilgili intiharların ve sosyal medyada dolaşan videoların toplumu rahatsız ettiğini dile getirerek, "Kumar bağımlılığı üst seviyelere çıkmaya başladı. Nedeni de çabuk yoldan zengin olayım düşüncesi. Bu tür yaklaşımlar, özentili tutumlar, dizilerdeki paylaşımlar gençlerimizi bu yöne kaydırıyor. Hepimizin duyarlı ve dikkatli olması gerekir. Hiçbir zaman kimse kumardan zengin olmamıştır. Sistem kazanmıştır, masa kazanmıştır. Onun için gençlerimizin bu tür hayalleri yanlış hayallerdir." diye konuştu.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Şanlıurfa'da Kumar Bağımlılığına Mücadele - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş 16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş
Amedsporlu Dia Saba’ya kartopu atıldı, sinirden çıldırdı Amedsporlu Dia Saba'ya kartopu atıldı, sinirden çıldırdı
Savaşta iki kez yaralandı, gözlerini kaybetti Savaşta iki kez yaralandı, gözlerini kaybetti
Şişli’de cesedi bulunan kadının son görüntüleri ortaya çıktı Şişli'de cesedi bulunan kadının son görüntüleri ortaya çıktı
Görüntü Türkiye’den Doğada ender oluşan kar ruloları oluştu Görüntü Türkiye'den! Doğada ender oluşan kar ruloları oluştu
İzmir’de 3 polisin şehit olduğu saldırının sanıkları hakkındaki iddianame kabul edildi İzmir'de 3 polisin şehit olduğu saldırının sanıkları hakkındaki iddianame kabul edildi

12:45
Masadaki rakam netleşti İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
12:08
Annesinin cenazesinde kardeşini öldüren ağabeyle ilgili şoke eden detay
Annesinin cenazesinde kardeşini öldüren ağabeyle ilgili şoke eden detay
11:52
Bakan Şimşek de sinyali vermişti: Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek
Bakan Şimşek de sinyali vermişti: Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek
11:28
Taliban’dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
11:11
Aziz İhsan Aktaş davası başladı Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri
10:52
Yasak aşk cinayetinin suç ortağının ifadesi: Annemin cinsel görüntüleri olan telefonu kırdım
Yasak aşk cinayetinin suç ortağının ifadesi: Annemin cinsel görüntüleri olan telefonu kırdım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 13:01:14. #7.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Kumar Bağımlılığına Mücadele - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.