Şanlıurfa'da kutsal mekan ve camilerde 'koronavirüs' temizliği - Son Dakika
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Şanlıurfa'da kutsal mekan ve camilerde 'koronavirüs' temizliği

6 saat önce

ŞANLIURFA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında, kutsal mekanlarda ve camilerde özel ekiplerle dezenfektasyon çalışması yapılıyor.

Şanlıurfa'da kutsal mekan ve camilerde 'koronavirüs' temizliği, System.String[]

ŞANLIURFA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında, kutsal mekanlarda ve camilerde özel ekiplerle dezenfektasyon çalışması yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi, merkez ilçe Haliliye, Eyyübiye ve Karaköprü belediyeleri koronavirüse karşı temizlik önlemlerini artırdı. Özel temizlik ekipleriyle, parklar, çocuk oyun alanları, havaalanı, otogar, okullar, toplu taşıma araçları, kentin simgeleri arasında yer alan Balıklıgöl, Hz. İbrahim Makamı, Dergah Camii, Ulu Camii ve Hz. Eyyub Sabır Makamı'nda dezenfekte uygulamaları yapıldı. Cuma namazında okunan hutbede, halkın virüsten korunmak için alması gereken tedbirler anlatıldı. Bulunulan ortamın sık sık havalandırılması, beden ve çevre temizliğine özen gösterilmesi, camilerde ortak tespih kullanılmaması ve tokalaşma ile sarılma yerine gönül selamının verilmesi istendi.

Öte yandan Haliliye Belediyesi, tedbirler kapsamında bünyesinde barındırdığı gençlik ve kültür merkezleri, kütüphaneler, havuzlar, spor kursları ve kadın destek merkezlerinde 14- 23 Mart tarihleri arasında etkinlikleri durdurma kararı aldı.


Karaköprü, Eyyübiye, Haliliye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:47 Kaynak: DHA
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