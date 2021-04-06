Şanlıurfa'da otobüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otobüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, S.Ş'nin kullandığı 60 BF 901 plakalı otobüs ile Mehmet Karaca'nın (21) kullandığı 63 LV 339 plakalı motosiklet, Birecik- Nizip kara yolunun ilçe çıkışında çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Karaca ağır yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karaca kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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