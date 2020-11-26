Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

İhsan Fidan idaresindeki 34 DCP 873 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Diyarbakır kara yolunun 65'inci kilometresinde devrildi.

Kazada sürücü ile yanında bulunan Suzan, Ali, Ezgi ve Gülsüm Fidan ile Servet ve Sevda Kaçmaz yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Hilvan ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan Sevda Kaçmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.