Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Otomobilin Çarptığı Yaya Öldü

Şanlıurfa'da Otomobilin Çarptığı Yaya Öldü

2 saat önce

Şanlıurfa'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da Otomobilin Çarptığı Yaya Öldü, System.String[]
Şanlıurfa'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 63 BYP 61 plakalı otomobil, merkez Haliliye ilçesi Sırrın Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet İlbeyli'ye (53) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan İlbeyli, ambulansla kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İlbeyli'nin cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Polis ekipleri, kaza yerinde plakası düşen otomobilin sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:10 Kaynak: AA

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