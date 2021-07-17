Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde tamirdeki otomobilin LPG deposunun patlaması sonucu 6 kişi yaralandı.
Suruç Sanayi Sitesi'ndeki bir tamirhanedeki otomobilin LPG deposunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Patlamada hafif yaralanan 6 kişi ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Araçta çıkan yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da otomobilin LPG deposu patladı: 6 yaralı - Son Dakika