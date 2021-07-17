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Şanlıurfa'da otomobilin LPG deposu patladı: 6 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da otomobilin LPG deposu patladı: 6 yaralı

17.07.2021 18:15
Şanlıurfa'da otomobilin LPG deposu patladı: 6 yaralı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde tamirdeki otomobilin LPG deposunun patlaması sonucu 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde tamirdeki otomobilin LPG deposunun patlaması sonucu 6 kişi yaralandı.

Suruç Sanayi Sitesi'ndeki bir tamirhanedeki otomobilin LPG deposunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Patlamada hafif yaralanan 6 kişi ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araçta çıkan yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şanlıurfa, İtfaiye, Patlama, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da otomobilin LPG deposu patladı: 6 yaralı - Son Dakika


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