Şanlıurfa'da öz kaynaklar halkın hizmetine sunuluyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, öz kaynaklarını halkın hizmetinde harcıyor.

Şanlıurfa'ya yeni bir çehre kazandırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, tasarruflarıyla belediye öz kaynaklarını halkın hizmetinde harcıyor.

Büyükşehir olarak hayata geçirdikleri tasarrufları sıralayan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Kiralama yapmadan ek hizmet binalarını tek noktada topluyoruz. Çalışmaları başlattık. Güneş Enerji Sistemleri (GES) projeleri ile Güneşten enerji üreterek yıllık 2,1 milyon TL tasarruf sağlıyoruz. Yakıt otomasyonu ile yıllık 4,2 milyon tasarruf sağladık. 3 yıllık kira bedeline eşit 226 aracı Büyükşehir filosuna kazandırdık. Daha önce mevcut olan ve saatte 60 ton sıcak asfaltın üretilebildiği eski asfalt şantiyesini modern tekniklerle güçlendirerek revize ettik. İlk olarak çevreye duyarlı, doğalgaz ile çalışan, Saatte 240 ton sıcak asfalt üretebilecek, yüksek kapasiteli ve daha kaliteli asfalt üretimi yapacak olan asfalt plentimizi kurduk. Ardından yeni "Tır ve Kamyonlarımızı" satın alarak şantiyelerimizin envanterine kattık. Modernize ederek taşımasını sağlayıp hizmete açtığımız "Beton Santrali" ile "Saatte 90 Metreküp Beton Üretimi" yapacağız. Tam otomasyonlu olarak kurduğumuz Beton Santralimiz, yıllık 450 bin ton beton üretimi yapabilecek bir kapasiteye sahiptir" dedi.

"Şanlıurfa'mızın reçetesi güvenmek, inanmak, çalışmaktır"

şehrin güzelleştirebilme adına ne yapılması gerekiyorsa hep birlikte yapacaklarını ifade eden Beyazgül, "Şanlıurfa'nın tüm değerlerini marka değerine dönüştürebilecek bir odak çalışma yürüteceğiz. Marka sabır istiyor, markalaşmak farkındalık duygusunun ön plana çıkması anlamına geliyor. Önce şehrimizde marka değeri olan unsurları ele alacağız. Sonra da çıkarmış olduğumuz bu değerler için atacağımız adımların sürdürülebilirliğini çiftçilerimizle, sanayicilerimizle ve üniversitemizle hep birlikte sağlayacağız" diye konuştu. - ŞANLIURFA