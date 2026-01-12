Şanlıurfa\'da Ruhsatsız Silah Denetimi

Şanlıurfa'da jandarma ekiplerince yapılan denetimler kapsamında 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadeleye yönelik çalışma başlatıldı. Siverek, Halfeti ve Birecik ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimler sonucunda 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 64 adet fişek, 7 adet şarjör ele geçirildi. Denetimler sırasında yakalanan 7 şüpheli şahıs ise gözaltına alındı. - ŞANLIURFA