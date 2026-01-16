Şanlıurfa\'da Silah Operasyonu: 4 Gözaltı

Şanlıurfa'da yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, 5 tabanca ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca, "Yasa Dışı ve Ruhsatsız Silahlanmayla Mücadele" kapsamında Halfeti ilçesinde operasyon gerçekleştirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Şube Müdürlükleri ve Halfeti İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, genel güvenliği tehlikeye soktuğu tespit edilen şüphelilere yönelik 4 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatlı tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 8 şarjör, bin 302 adet 9 milimetre çapında fişek ile 14 adet kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ŞANLIURFA