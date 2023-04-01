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Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Yoğunca Mahallesi'nde meydana geldi. İki akraba aile arasında tarla meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada Eyyüp Sebik vücudunun değişik yerlerine isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybederken, olayda 5 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma olaya müdahale ederken sağlık ekipleri yaralanan 5 kişiyi ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Sebik'in cenazesi, Cumhuriyet Başsavcılığı incelemesi sonrası Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma Kırsal Mahalle'de ve Hastane civarında geniş güvenlik önlemleri alırken, olayda yaralanan Ali S.'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.