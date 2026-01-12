Şanlıurfa'da Son Kullanma Tarihi Geçmiş Gıdalar Toplatıldı - Son Dakika
Şanlıurfa'da Son Kullanma Tarihi Geçmiş Gıdalar Toplatıldı

Şanlıurfa\'da Son Kullanma Tarihi Geçmiş Gıdalar Toplatıldı
12.01.2026 13:22
Zabıta, halk sağlığını korumak için denetim yaparak tarihi geçmiş gıda ürünlerini topladı.

Şanlıurfa yapılan denetimlerde ele geçirilen son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünlerini toplatıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda il genelinde başta zincir marketler olmak üzere gıda satış noktalarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş ve tüketilmesi insan sağlığı açısından risk oluşturan et, tavuk ürünleri, cips, meşrubat, bisküvi çeşitleri, süt ve süt ürünleri gibi bazı gıda maddeleri raflardan toplatıldı.

Toplatılan ürünlerin bir bölümü, mevzuat çerçevesinde imha edilirken tüketimi insan sağlığına uygun olmayan ancak hayvan beslenmesinde değerlendirilebilecek durumda olan ürünler ise Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Mama ve Kompost Gübre Üretim Merkezi'ne teslim edildi.

İşletmelere ise yasal mevzuat kapsamında cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Son Kullanma Tarihi Geçmiş Gıdalar Toplatıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Son Kullanma Tarihi Geçmiş Gıdalar Toplatıldı - Son Dakika
