ŞANLIURFA'da yol kenarında yürüyen kişi, TIR'dan düşen saman balyalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, öğle saatlerinde Şanlıurfa-Akçakale çevre yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen TIR'daki saman balyaları, seyir sırasında yola devrildi. Bu sırada yol kenarında yürüyen bir kişi, balyaların altından kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, TIR şoförünün aldırmadan yola devam ettiği görüldü.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da TIR'dan Düşen Balyalar Yol Kenarındaki Yürüyeni Tehlikeye Attı - Son Dakika
