Yol kenarında yürüyen kişi, TIR'dan düşen saman balyalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu.

SON ANDA KURTULDU

Olay, öğle saatlerinde Şanlıurfa-Akçakale çevre yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen TIR'daki saman balyaları, seyir sırasında yola devrildi. Bu sırada yol kenarında yürüyen bir kişi, balyaların altından kalmaktan son anda kurtuldu.

O ANLAR KAMERADA

O anlar güvenlik kamerasına yansırken, TIR şoförünün aldırmadan yola devam ettiği görüldü.