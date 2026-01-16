TIR'dan düşen saman balyalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika
TIR'dan düşen saman balyalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu

Haberin Videosunu İzleyin
TIR\'dan düşen saman balyalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu
16.01.2026 16:10
Haber Videosu

Şanlıurfa'da yol kenarında yürüyen kişi, TIR'dan düşen saman balyalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Yol kenarında yürüyen kişi, TIR'dan düşen saman balyalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu.

SON ANDA KURTULDU

Olay, öğle saatlerinde Şanlıurfa-Akçakale çevre yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen TIR'daki saman balyaları, seyir sırasında yola devrildi. Bu sırada yol kenarında yürüyen bir kişi, balyaların altından kalmaktan son anda kurtuldu.

O ANLAR KAMERADA

O anlar güvenlik kamerasına yansırken, TIR şoförünün aldırmadan yola devam ettiği görüldü.

Kaynak: DHA

