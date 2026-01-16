Yol kenarında yürüyen kişi, TIR'dan düşen saman balyalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Olay, öğle saatlerinde Şanlıurfa-Akçakale çevre yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen TIR'daki saman balyaları, seyir sırasında yola devrildi. Bu sırada yol kenarında yürüyen bir kişi, balyaların altından kalmaktan son anda kurtuldu.
O anlar güvenlik kamerasına yansırken, TIR şoförünün aldırmadan yola devam ettiği görüldü.
