Şanlıurfa'da "TURKOVAC aşısı yaptırın" çağrısı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da "TURKOVAC aşısı yaptırın" çağrısı

25.02.2022 15:15
Şanlıurfa'da "TURKOVAC aşısı yaptırın" çağrısı

Şanlıurfa Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, kentteki tüm kamu hastanelerinde TURKOVAC aşısının uygulanmaya başlandığını bildirdi.

Şanlıurfa Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, kentteki tüm kamu hastanelerinde TURKOVAC aşısının uygulanmaya başlandığını bildirdi.

Gülüm, yazılı açıklamasında, hiç aşı olmamış veya hatırlatma dozu gelen vatandaşların TURKOVAC aşısını yaptırabileceğini belirtti.

Vatandaşları aşı olmaya çağıran Gülüm, şunları kaydetti:

"Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de koronavirüs vakalarında bir düşüş var. Bu, Şanlıurfa'mız için de çok şükür bu şekilde. Son bir haftadır vakalarda düşüş görüyoruz. Vakalarda düşüş olmakla birlikte aşı çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. TURKOVAC aşısı milli aşımız, çok modern nezih bir tesiste Şanlıurfa'da üretiliyor. TURKOVAC aşısı, 2021 yıl sonuna doğru şehir hastanelerinde uygulanmaya başladı. Bugün itibarıyla da Şanlıurfa'nın bütün ilçelerinde ve hastanelerinde TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı. Vatandaşlarımızı bu güvenilir aşıya davet ediyoruz. Bir önceki yaptırdığınız aşı ne olursa olsun, hatırlatma dozu olarak bütün yaş grubu için TURKOVAC aşısını öneriyoruz."

Şanlıurfa'da TURKOVAC aşısı yaptırın çağrısı

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Yalova'daki tüm kamu hastanelerinde TURKOVAC uygulanmaya başladı Yalova'daki tüm kamu hastanelerinde TURKOVAC uygulanmaya başladı

Mehmet Gülüm, Şanlıurfa, TURKOVAC, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 'TURKOVAC aşısı yaptırın' çağrısı - Son Dakika


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