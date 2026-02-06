Şanlıurfa\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, Eyyübiye ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.
Ekiplerce yapılan aramada, 183 gram sentetik uyuşturucu, 2,5 gram esrar, hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 12 mermi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
