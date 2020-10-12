Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika

ŞANLIURFA'da,polisin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü. Belirlenen şüphelilerin yakalanması için il merkezi ve Viranşehir ilçesinde, bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda ev ve iş yerinde arama yapan ekipler, 70 kilo 850 gram esrar, 20 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Uyuşturucu ve silahlara el koyan polis, 11 şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamaya başladı.