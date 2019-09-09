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Şanlıurfa'da vatandaşlara Aşure ikramı

1 saat önce

- Şanlıurfa'da vatandaşlara Aşure ikramıŞANLIURFA - Şanlıurfa'da Muharrem Ayı dolayısıyla vatandaşlara Aşure ikram edildi.

- Şanlıurfa'da vatandaşlara Aşure ikramı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da Muharrem Ayı dolayısıyla vatandaşlara Aşure ikram edildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla gün içerisinde şehrin birçok farklı noktasında vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Aşure etkinliğine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de vatandaşlara Aşure ikram etti.

Vatandaşlara Aşure ikramında bulunan Beyazgül, "Muharrem ayı önemli bir ay. Tarihimizde birçok önemli hadisenin yaşandığı bir ay ve aşure bizim geleneğimizde çok güzel yer edinen bir lezzet. Bugün de Büyükşehir Belediyesi olarak bu güzel geleneğe biz de katkıda bulunalım istedik. Birlik ve beraberliğimizin en güzel örneğini yaşadığımız bugünde tüm halkımızın Muharrem ayının hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız ise tüm vatandaşların Muharrem Ayını tebrik ederek büyükşehir belediyesinin bu tür buluşmalara önem verdiğini ve teşkilat olarak programlara katılım gösterdiklerini söyledi.

Şanlıurfa'da vatandaşlara Aşure ikramı

Muharrem Ayı, Şanlıurfa, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:43 Kaynak: İHA
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