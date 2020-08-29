Şanlıurfa'da yollardaki sorunlar teknolojiyle anında çözülüyor - Son Dakika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen ve toplu taşıma araçlarına takılan "Akıllı Tespit Sistemi" sayesinde, araçların ulaşım güzergahındaki aksaklıklar tespit edilerek ortalama yarım saat içerisinde çözüm üretiliyor.

Belediye tarafından tasarımı ve üretimi yapılarak toplu taşıma araçlarına entegre edilen "Akıllı Tespit Sistemi" ile konforlu yolculuğu olumsuz etkileyecek derecede olan çukur, bozuk yol veya kazı çalışması sonrası kapatılmayan alanlar, araç güzergahta seyir halindeyken anında tespit ediliyor.

Otobüslerden anlık konum alarak belediyenin ilgili birimine mesaj yoluyla iletilen sorun için ihtiyaç duyulan bakım ve onarım desteği belirleniyor.

Ekipler, anında bölgeye yönlendirilerek gerekli tadilat hızla yapılıp sorunun çözümü sağlanıyor.

Belediye, sistem sayesinde sorunlara teknoloji desteğiyle anlık çözüm üretmeye çalışıyor.

"Sorunlar 32 dakikada çözülüyor"

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dijital belediyecilik hizmetlerine büyük önem verdiklerini söyledi.

Ulaşım alanında belediyenin birçok ulusal ödüle layık görüldüğünü hatırlatan Beyazgül, Türkiye'de emsal nitelikte olan bir sistemi hayata geçirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Teknoloji ve inovasyona çok önem verdiklerini vurgulayan Beyazgül, şöyle devam etti:

"Akıllı tespit sistemi ile şehrimizin yol konfor düzeyini artırmayı hedefliyoruz. Tasarımı ve üretimi tamamen belediyemize ait olan bir sistemle yollarımızda ulaşımı olumsuz etkileyecek unsurlar tespit ediliyor, anlık olarak sorunun konum bilgisi Fen İşleri Daire Başkanlığımıza aktarılıyor. Ekipler konuma yönlendirilerek gerekli müdahale hemen yapılıyor. Toplu taşıma aracı aynı güzergahta ikinci turunu tamamlamadan önce ekipler müdahale etmiş ve sorun ortadan kalkmış oluyor. Bu sistemle sorunlar ortalama 32 dakikada çözülüyor.

Hızımızı teknolojiden, enerjimizi şehrimizden alıyoruz. Günümüzün sorunlarını çözmek için bugünün teknolojisini kullanmamız gerekiyor ve buna inanıyoruz."