Şanlıurfa'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı

12.09.2022 21:44
Şanlıurfa'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile mevsimlik tarım işçilerinin bulunduğu minibüsün çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile mevsimlik tarım işçilerinin bulunduğu minibüsün çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı.

Ercan Yıldırım (41) yönetimindeki 16 SAF 13 plakalı otomobil, Siverek - Şanlıurfa kara yolunun hastane kavşağında mevsimlik tarım işçilerinin bulunduğu Mahsun İris (21) idaresindeki 34 EB 3167 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada yaralanan, aralarında çocukların da bulunduğu 16 kişi, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mevsimlik tarım işçilerinin, işlerini tamamlayıp Siverek'teki evlerine döndükleri öğrenildi.

YORUMLAR
500
Meral Akşener'in Şanlırufa'da yaptığı vekil adaylığı teklifi iki köklü aşireti karşı karşıya getirdi Meral Akşener'in Şanlırufa'da yaptığı vekil adaylığı teklifi iki köklü aşireti karşı karşıya getirdi Şanlıurfa Ticaret Borsası Şanlıurfa Ticaret Borsası
Kaynak: AA

Ercan Yıldırım, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:30 Dini nikahlı eşi 1 çocuk annesi genç kadını döverek öldürdü
21:20 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olağanüstü toplantı istedi! Su zammı görüşülecek
21:00 Başakşehir kalesini Beşiktaş da geçemedi! Sezonun ilk mağlubiyetini aldı
20:53 MasterChef'in sevilen jürisi Somer Sivrioğlu'nun sakalsız görüntüsü şaşırttı
20:30 İETT şoförü ile yolcunun tekme tokat kavgası kameraya yansıdı
20:33 Devrilen komodinin altında kalan 2 yaşındaki çocuk can verdi
20:04 Beşiktaşlı futbolcular penaltı bekledi! Halil Umut Meler'in verdiği karar taraftarı çıldırttı
19:38 Otomobil tavanına çıkan çocukların tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi
19:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kenan Evren'le bir tutan CHP'ye AK Parti'den sert sözler: Tam bir şuursuzluk ve çarpıklık
19:17 Kayseri'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı! Feci kazada ölü ve yaralılar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2022 21:44:11. #1.12#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement