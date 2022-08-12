Savaşı aratmayan çatışma kameraya yansıdı - Son Dakika
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Savaşı aratmayan çatışma kameraya yansıdı

12.08.2022 13:48
Savaşı aratmayan çatışma kameraya yansıdı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde savaşı aratmayan silahlı çatışma anı kameralara yansıdı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde savaşı aratmayan silahlı çatışma anı kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Diyarbakır yolu üzerindeki Göğercim kırsal Mahallesinde yaşandı. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından mahalleye silahlı saldırı düzenlendi.

Mahalleye gelen kişi ya da kişiler, bazı evlere ateş açtı. Evlerdekilerin de karşılık vermesi üzerine silahlı çatışma çıktı. Savaşı aratmayan silahlı çatışma anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken silahlardan çıkan mermilerin sekerken çıkardığı sesler de duyuldu. Bölgeye giden jandarma ekipleri, olaya karışanları belirlemek için çalışma başlattı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı çatışmanın nedeni henüz öğrenilemedi. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Savaşı aratmayan çatışma kameraya yansıdı - Son Dakika

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