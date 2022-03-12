Şanlıurfa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu - Son Dakika

Şanlıurfa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Şanlıurfa'nın Karaköprü ve Eyyübiye ilçesindeki yüksek kesimler ile Akabe, Evren Sanayi ve Organize Sanayi Bölgesinde kar yağışı etili oldu. Bir süre devam eden kar yağışı, çiftçi ve vatandaşların yüzünü güldürdü. Mart ayında 3 gündür aralıklarla yağan kar herkesi şaşkına çevirdi.