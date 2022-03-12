Şanlıurfa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
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Şanlıurfa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

12.03.2022 17:32

Şanlıurfa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu Şanlıurfa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu Şanlıurfa'nın Karaköprü ve Eyyübiye ilçesindeki yüksek kesimler ile Akabe, Evren Sanayi ve Organize Sanayi Bölgesinde kar yağışı etili oldu.

Şanlıurfa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Şanlıurfa'nın Karaköprü ve Eyyübiye ilçesindeki yüksek kesimler ile Akabe, Evren Sanayi ve Organize Sanayi Bölgesinde kar yağışı etili oldu. Bir süre devam eden kar yağışı, çiftçi ve vatandaşların yüzünü güldürdü. Mart ayında 3 gündür aralıklarla yağan kar herkesi şaşkına çevirdi.

Şanlıurfa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Şanlıurfa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Şanlıurfa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

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Karaköprü, Şanlıurfa, Evren, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
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