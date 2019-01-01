Şanlıurfa)teröristler Yılbaşı Gecesini Bahane Ederek Sınırda Silah Sıktı
30 dakika önce
Teröristler yılbaşı gecesini bahane ederek sınırda silah sıktı Suriye sınırında sıcak saatlerŞANLIURFA - Suriye'nin Rasulayn kentindeki PKK/YPG/PYD terör örgütü üyeleri yılbaşını bahane ederek sınırın sıfır noktasında havaya ateş açtı.
Teröristler yılbaşı gecesini bahane ederek sınırda silah sıktı Suriye
sınırında sıcak saatler
ŞANLIURFA - Suriye'nin Rasulayn kentindeki PKK/YPG/PYD terör örgütü üyeleri yılbaşını bahane ederek sınırın sıfır noktasında havaya ateş açtı. Silah sesleri üzerine güvenlik güçleri teyakkuza geçti.
Edinilen bilgiye göre, Suriye'nin Rasulayn ilçesinin denetimini elinde bulunduran PYD terör örgütü üyeleri, yılbaşı gecesini bahane ederek sınıra yakın bir bölgeden havaya ateş açtı. Yoğun bir şekilde açılan ateş nedeniyle Şanlıurfa
'nın Ceylanpınar
ilçesindeki sınır birlikleri alarma geçti. İlçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler zırhlı araçlarla sınır bölgesine gitti. Yaklaşık 1 saat süren silah sesleri daha sonra yerini sessizliğe bıraktı.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:32 Kaynak: İHA
İstanbul'un Göbeğinde Akılalmaz Görüntüler! Kamyonuyla Drift Yapan Maganda Yakalandı
Kendilerine Polis Süsü Veren Hırsızlar, 2,5 Milyon Doları Çalarak Kayıplara Karıştı
Vicdansızlığın Böylesi 'Pes' Dedirtti! Eczanedekiler Bebeği Kurtarmaya Çalışırken Hırsız İş Başındaydı
Sivas'ta Genç Kadının Ölümünü, Sakarya'dan Gelen Telefon Ortaya Çıkardı