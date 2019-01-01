Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa)teröristler Yılbaşı Gecesini Bahane Ederek Sınırda Silah Sıktı

Şanlıurfa)teröristler Yılbaşı Gecesini Bahane Ederek Sınırda Silah Sıktı

30 dakika önce

Teröristler yılbaşı gecesini bahane ederek sınırda silah sıktı Suriye sınırında sıcak saatlerŞANLIURFA - Suriye'nin Rasulayn kentindeki PKK/YPG/PYD terör örgütü üyeleri yılbaşını bahane ederek sınırın sıfır noktasında havaya ateş açtı.

Teröristler yılbaşı gecesini bahane ederek sınırda silah sıktı
Suriye sınırında sıcak saatler

ŞANLIURFA - Suriye'nin Rasulayn kentindeki PKK/YPG/PYD terör örgütü üyeleri yılbaşını bahane ederek sınırın sıfır noktasında havaya ateş açtı. Silah sesleri üzerine güvenlik güçleri teyakkuza geçti.
Edinilen bilgiye göre, Suriye'nin Rasulayn ilçesinin denetimini elinde bulunduran PYD terör örgütü üyeleri, yılbaşı gecesini bahane ederek sınıra yakın bir bölgeden havaya ateş açtı. Yoğun bir şekilde açılan ateş nedeniyle Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki sınır birlikleri alarma geçti. İlçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler zırhlı araçlarla sınır bölgesine gitti. Yaklaşık 1 saat süren silah sesleri daha sonra yerini sessizliğe bıraktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:32 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, 3. Sayfa
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